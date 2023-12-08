Can Atalay hakkındaki "infazın durdurulması" talebini, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek

Gezi davasından hükümlü TİP milletvekili Can Atalay'ın avukatlarının "infaz kararının durdurulması"na ilişkin itirazını değerlendiren İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, dava dosyasının esas mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Can Atalay hakkındaki "infazın durdurulması" talebini, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın avukatlarının, infazın durdurulmasına ilişkin İstanbul 3. İnfaz Hakimliğine yaptıkları başvurunun reddedilmesine itirazı üzerine dosya, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme heyeti, "infazın durdurulması yönünde esas mahkemesinden talepte bulunulabileceği, yapılacak değerlendirme sonucunda yeniden yargılama veya infazın durdurulması yönünde karar verme yetkisinin esas mahkemesinde olduğu" gerekçesiyle dosyanın, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.

ATALAY'IN AVUKATLARI İNFAZ HAKİMLİĞİNE İTİRAZDA BULUNMUŞTU

Can Atalay'ın avukatlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı "infazın durdurulması" talebi reddedilmişti.

Avukatlar, karara itiraz etmek üzere İstanbul 3. İnfaz Hakimliğine başvuruda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren hakimlik de "infazın durdurulması" talebini reddetmişti.

Etiketler
Can Atalay Gezi davası
Çamaşır suyundan daha etkili - 1 kaşığı bile klozeti parlatıyor Çamaşır suyundan daha etkili - 1 kaşığı bile klozeti parlatıyor
Gittikleri her ortamı geren 3 burç! Negatif enerjileri çok kötü etkiliyor Gittikleri her ortamı geren 3 burç! Negatif enerjileri çok kötü etkiliyor
“Daha iyisini yapacağız” dendi; 10 yıl sonra çıkartılan yönetmelik Azınlık toplumlarını mahkeme kapılarında bıraktı 10 yıl sonra çıkartılan yönetmelik Azınlık toplumlarını mahkeme kapılarında bıraktı
Özel'den Muharrem İnce açıklaması: 'Belediye başkanı ol' denmez CHP lideri Özel'den Muharrem İnce açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Verdikleri kilolarla bambaşka kişilere dönüşen ünlüler Verdikleri kilolarla bambaşka kişilere dönüşen ünlüler
Milyonlar hesap yaparken tek tek rakam verdi: İşte zamlı memur ve emekli maaşları Milyonlar hesap yaparken tek tek rakam verdi: İşte zamlı memur ve emekli maaşları
Anket: Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır? Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır?
İslam Memiş 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: 'Milyonlarca kişi risk altında' İslam Memiş 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: 'Milyonlarca kişi risk altında'
Şoke eden ifadeler: Dilan Polat, cezaevinde Engin Polat'ı öpmenin yolunu buldu! Dilan Polat, cezaevinde Engin Polat'ı öpmenin yolunu buldu!