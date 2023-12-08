Özel'den Muharrem İnce açıklaması: 'Belediye başkanı ol' denmez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, büyükşehirleri kaybetmemek için bir toplumsal ittifak arayışı içinde olduklarını söyledi, "İstanbul'u Ankara'yı biz, iş birliği olsun ya da olmasın, kazanabiliriz" dedi.

DW Türkçe'den Kıvanç El'e açıklamalarda bulunan Özgür Özel, HEDEP ile bir görüşme olup olmayacağına yönelik soruya Özel "Mutlaka görüşme olur. Görüşmenin ev sahibinin kimin olduğunun talebin kimden geldiğinin de böyle gerilim konusu yapabilecek bir sürecin içinde değiliz, doğru da değil" cevabını verdi. Özel, "Türkiye'de herkesin birbirine rezervi var ama CHP'nin özellikle seçmenlerine duyduğu saygıdan dolayı, Türkiye'de Cumhuriyeti kuran parti olmasından dolayı, çok partili siyasi rejimin kazandırılmasındaki çok önemli rolünden dolayı en güçlü kasımız tüm siyasi partilerle görüşebilen, ziyaret edebilen ve ziyaret kabul eden bir parti olmamızdır. Bu noktada hiçbir zorluk yaşayacağımızı düşünmüyorum" diye konuştu.

'Muharrem İnce'nin Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi sonrası İzmir adayı olacağı' iddialarına ilişkin bir soru üzerine ise şunları söyledi:

"Muharrem İnce'nin İmamoğlu'ndan bir randevu talebi olduğu Ekrem Bey tarafından bana geçen hafta iletildi. Ben de "Siz Büyükşehir Belediye Başkanısınız, bir partinin genel başkanı görüşmek istiyorsa görüşmek doğrudur" dedim. Ekrem Bey görüşmeden sonra da Muharrem İnce'nin İstanbul'un kazanılmasına önem atfettiğini ve destek vereceğini söylediğini söyledi. Ben de bundan memnun oldum. İzmir'e dair ne bizimle ne de Ekrem Bey ile bir görüşme yok. CHP'den aday olmasını bekleyemeyiz, üyemiz de değil. Başka bir partinin genel başkanı. İzmir'e dair mevcut başkanla ilgili memnuniyet anketi yapılıyor. Mevcut başkan aday olacaksa ilan edeceğiz, eğer olmayacaksa da başka aday adayları arasında bir anket çalışması yapacağız. Zaten başvurular bitti. CHP'den Muharrem İnce'nin aday olmasını bekleyemeyiz. Bunu biz söylesek nezaketsizlik olur. Bir partinin genel başkanına "belediye başkanı ol" denmez. Bu tartışma benim için bu nedenle sürpriz."

Özel'in röportajı şöyle:

"Millet İttifakı'nı biz kendimiz kuracağız" dediniz seçmenle birlikte. Daha önce de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul ittifakı" açıklaması olmuştu. Son dönemde CHP'deki adayları İmamoğlu'nun belirleyeceği, süreci yöneteceğine dair iddialar var. Buna yorumunuz nedir?

Bu hem Ekrem Bey açısından hem bizim açımızdan kabul edilemeyecek bir yaklaşım ve aslında böyle bir şey olmadığını herkes biliyor. Ama muhalefetteki ve CHP'deki yüksek morali sönümlendirmek için iktidara yakın medya her şeyi deniyor. Ekrem İmamoğlu elbette aday belirleme sürecinde etkili olacak. İstanbul'un 39 ilçesini kazanmak istiyoruz, 39 ilçesinde oyumuzu artırıp özellikle İBB'de Belediye Meclisi'nde çoğunluğu yakalamak istiyoruz. Bunun için İstanbul'u konuştuğumuz masada Ekrem Bey de olacak, İstanbul il başkanımız da olacak. Yerel yönetimlerden sorumlu arkadaşlarımız da bizleri temsil edecek gerektiği noktalarda. Ben de masaya katkı sağlayacağım ve İstanbul için en doğru kararı birlikte vereceğiz. Diğer illeri de o illerin yerel yöneticileriyle veya adaylarımızla ve örgütümüzle konuşacağız. Ne Ekrem Bey'in öyle bir meşguliyeti olabilir ne de zaten böyle bir şeye ihtiyaç var. Bu konuda iktidar medyası CHP içerisindeki, bizim aramızdaki kardeşlik hukukuna "nasıl halel getirebilirim, nasıl zarar verebilirim" diye çaba gösteriyor.

HEDEP de önemli bir denge, 2019'da bunu gördük. Eş başkanlar sizden randevu istemeyeceğini açıkladı. Siz yine de görüşecek misiniz? HEDEP destek vermez ise İstanbul'un kaybedileceğine dair bir endişeniz var mı?

Her zaman birlikte olmak, yalnız olmaktan iyidir. Siyasi partilerin illa bir protokole bağlanması da gerekmiyor. Geçmişte bunun birçok örneği, birçok siyasi partiyle yaşandı. Bazen protokolle yapılan anlaşmalar, protokol olmaksızın ortaya çıkan doğal iş birliklerinden daha eksik sonuçlar da verdiği oldu. HEDEP'in "iletişimin açık olarak yürütülmesi", "görüşmelerin kamuoyundan saklanmaması" gibi taleplerini son derece makul, mantıklı ve olması gereken olarak görüyorum. Biz daha önce de genel başkanlarla konuşmuştuk, partilerin birbirini ziyareti noktasında benim hiçbir siyasi partiye rezervim yok. "CHP'nin en çok hangi özelliğiyle övünüyorsunuz veya en çok en güçlü kası neresidir" diye sorarsanız cevabım; her siyasi partiyle bayramlarda törenlerde bayramlaşabilen, birbirini kutlayabilen, el sıkışabilen oturup konuşabilen tek partiyiz. Türkiye'de herkesin birbirine rezervi var ama CHP'nin özellikle seçmenlerine duyduğu saygıdan dolayı, Türkiye'de Cumhuriyeti kuran parti olmasından dolayı, çok partili siyasi rejimin kazandırılmasındaki çok önemli rolünden dolayı en güçlü kasımız tüm siyasi partilerle görüşebilen, ziyaret edebilen ve ziyaret kabul eden bir parti olmamızdır. Bu noktada hiçbir zorluk yaşayacağımızı düşünmüyorum.

HEDEP ile bir görüşme olacak o zaman?

Mutlaka görüşme olur. Görüşmenin ev sahibinin kimin olduğunun talebin kimden geldiğinin de böyle gerilim konusu yapabilecek bir sürecin içinde değiliz, doğru da değil.

HEDEP'le görüşme sonrası iş birliği çıkmazsa İstanbul'da bir sıkıntı yaşanabilir mi?

İstanbul'u Ankara'yı biz, iş birliği olsun ya da olmasın, kazanabiliriz ama güçlü bir İstanbul ittifakını sağladığımızda daha iyi kazanırız, daha çok belediye kazanırız. Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğumuz garanti olur. Belki fark daha çok olur ve bu daha iyi yönetmek için bir imkan. Şimdi bugün İstanbul'da da Ankara'da da belediye başkanları çok güzel işler yapıyor ama ayaklarına da belediye meclis çoğunluğumuz olmadığı için zincir vurulmuş durumda. Sürekli onların yapmak istedikleri faaliyetler kısıtlanıyor. İstanbul'un, Ankara'nın ulaşım sorununa yönelik defalarca yaptığımız taleplerin, UKOME'deki çoğunluk iktidar partisi tarafından yönlendirildiği için, nasıl engellendiğini bütün İstanbullular, Ankaralılar gözleriyle gördü. O yüzden iş birliği, güç birliği her zaman iyidir. Olmazsa dünyanın sonu değildir. O zaman başka iş birliklerine, başka birlikteliklere bakılabilir, toplumdan talep edilebilir. Bunun zaman zaman başarıldığı da oldu. O açıdan dünyanın sonu olarak da görmüyorum ama birliktelik her zaman iyidir.

Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi ile görüşme olur mu?

41 ile milletvekillerini yolladık, oralardan rapor bekliyoruz. Yerel ihtiyaçlara göre bazı partilerle ittifak önerilerine bizim örgütümüz, onların teşkilatları sıcak bakıyorsa görüşebiliriz. Belki belli il ve ilçeler için görüşme gerekebilir, o görüşmeleri yapmaktan da geri durmam.