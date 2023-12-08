CHP'li Çakırözer: Beceriksiz iktidarın yarattığı hayat pahalılığının faturasının dar gelirliye çıkarılması kabul edilemez

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Meclis’te TOKİ mağdurları için iktidara çağrıda bulundu. Çakırözer, "TOKİ ödeme koşullarını hak sahipleri aleyhine değiştirdi. Peşinat 20 bin liradan 170 bin liraya, taksitler 6 bin, 8 bin liraya çıkarıldı. Sabit ödeme iptal edildi, memur maaş zamlarına endekslendi. Vade 240 aydan 180 aya düşürüldü, üstüne de yüzde 1'lik KDV yüzde 10'a çıkarıldı. Bu yapılan büyük dolandırıcılıktır. Bu beceriksiz iktidarın yarattığı hayat pahalılığının faturasının dar gelirliye, emekliye çıkarılması kabul edilemez. Verilen sözler doğrultusunda konutların 240 ay sabit ödemeyle yüzde 1 KDV oranında teslim edilmelidir" dedi.

İktidara "verdiğiniz sözleri tutun" çağrısında bulunan Çakırözer, şunları söyledi:

"AKP iktidarının dar gelirlilere 100 bin konut sözüne kanan vatandaşımız büyük mağduriyetle karşı karşıya. 2 bin 450 konutun yapılacağı Eskişehir ve diğer yerlerde vatandaşa yüzde 0,49 sabit faizle 20 yıl vadede ödeme garantisi verildi. 894 lira, bin 22 lira taksit ödenecekti. Üç yıl sonra şimdi TOKİ ödeme koşullarını hak sahipleri aleyhine değiştirdi. Peşinat 20 bin liradan 170 bin liraya, taksitler 6 bin, 8 bin liraya çıkarıldı. Sabit ödeme iptal edildi, memur maaş zamlarına endekslendi. Vade 240 aydan 180 aya düşürüldü, üstüne de yüzde 1'lik KDV yüzde 10'a çıkarıldı. Bu yapılan büyük dolandırıcılıktır. Bu beceriksiz iktidarın yarattığı hayat pahalılığının faturasının dar gelirliye, emekliye çıkarılması kabul edilemez. Verilen sözler doğrultusunda konutların 240 ay sabit ödemeyle yüzde 1 KDV oranında teslim edilmelidir. Konutsuz bırakılan hak sahiplerinin mağduriyeti de bir an önce giderilmelidir."