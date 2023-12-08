HEDEP'e İmralı yanıtı: 'Uygun görülürse mümkündür'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (HEDEP) milletvekilleri, 16 Kasım’da İmralı F Tipi Yüksek Güvenlik Kapalı Cezaevi’nde tecrit altında tutulan ve 33 aydır kendisinden haber alınmayan PKK lideri Abdullah Öcalan’a dair Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na (İHİK) başvuruda bulundu.

Başvuruda, İmralı’da mutlak tecridin sürdüğü, cezaevinin komisyona dahi kapalı olduğu ve bir an önce ziyaret düzenlemesi, aile, avukat ve bir siyasi heyet tarafından ziyaret düzenlemesi gerektiğine dair ifadelere yer verildi.

YERİNDE ZİYARETE İLİŞKİN YANIT

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, başvuruya 7 Aralık'ta yanıt veren İHİK, başvurunun incelendiğini ve söz konusu durum nedeniyle Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden bilgi talep edildiğini belirtti. Komisyon, İmralı’nın yerinde incelemesi talebine de yanıt verdi. Komisyon, yanıtında şu ifadeler yer verdi: “Söz konusu şikayetleriniz hakkında Komisyonumuz bünyesinde kurulan ‘Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu’ tarafından yerinde inceleme yapılması, heyet halinde görev yapan Alt Komisyon tarafından uygun görülmesi durumunda mümkün olduğundan başvurunuz, gereği yapılmak üzere komisyon kayıtlarına alınmıştır.”