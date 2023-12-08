Warner Bros. Discovery, BluTV'nin tamamını satın aldı

HBO'nun da sahibi olan Warner Bros-Discovery, 2015'te Doğan Holding çatısı altında Aydın Doğan Yalçındağ önderliğinde kurulan BluTV’nin tüm hisselerini satın aldı.

Warner Bros. Discovery, BluTV'nin tamamını satın aldı

Sıfır Bir, Behzat Ç. gibi yapımlarla ünlenen, sevilen yerli dijital içerik platformu BluTV satıldı.

Yapılan satışla birlikte dünya devi yayıncı şirketi de Türkiye’ye resmi olarak gelmiş oldu.

HBO içeriklerini Türkiye’de yayınlamaya başlayan BluTV bugün yapılan satış sonucunda dünya devi Warner Bros Discovery’e satıldı. Konuyla ilgili olarak gelen yorumlarda dünya devinin Türkiye’ye giriş yapması ana gündemde.

Medya devi Warner Bros-Discovery, Türkiye’nin ilk ve en büyük yerli streaming platformu olan BluTV tamamını satın aldığını duyurmasının ardından dev platformun ne kadara satıldığı merak konusu oldu. Medya devi Warner Bros-Discovery, Türkiye’nin ilk ve en büyük yerli streaming platformu olan BluTV tamamını satın aldığını duyurdu.

Etiketler
Blu TV
Onlara gitmeden önce kontrol edin - Evine eş dost istemeyen 4 burç Onlara gitmeden önce kontrol edin - Evine eş dost istemeyen 4 burç
MR cihazına silahla giren kadın kalçasından vuruldu MR cihazına silahla giren kadın kalçasından vuruldu
'Peaky Blinders' oyuncusu Benjamin Zephaniah hayatını kaybetti 'Peaky Blinders' oyuncusu Benjamin Zephaniah hayatını kaybetti
Apar topar Fenerbahçe'den ayrıldı! Yıldız oyuncunun yeni takımı da belli Apar topar Fenerbahçe'den ayrıldı! Yıldız oyuncunun yeni takımı da belli
ÇOK OKUNANLAR
Verdikleri kilolarla bambaşka kişilere dönüşen ünlüler Verdikleri kilolarla bambaşka kişilere dönüşen ünlüler
Milyonlar hesap yaparken tek tek rakam verdi: İşte zamlı memur ve emekli maaşları Milyonlar hesap yaparken tek tek rakam verdi: İşte zamlı memur ve emekli maaşları
Anket: Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır? Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır?
İslam Memiş 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: 'Milyonlarca kişi risk altında' İslam Memiş 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: 'Milyonlarca kişi risk altında'
Şoke eden ifadeler: Dilan Polat, cezaevinde Engin Polat'ı öpmenin yolunu buldu! Dilan Polat, cezaevinde Engin Polat'ı öpmenin yolunu buldu!