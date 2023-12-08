Warner Bros. Discovery, BluTV'nin tamamını satın aldı

Sıfır Bir, Behzat Ç. gibi yapımlarla ünlenen, sevilen yerli dijital içerik platformu BluTV satıldı.

Yapılan satışla birlikte dünya devi yayıncı şirketi de Türkiye’ye resmi olarak gelmiş oldu.

HBO içeriklerini Türkiye’de yayınlamaya başlayan BluTV bugün yapılan satış sonucunda dünya devi Warner Bros Discovery’e satıldı. Konuyla ilgili olarak gelen yorumlarda dünya devinin Türkiye’ye giriş yapması ana gündemde.

Medya devi Warner Bros-Discovery, Türkiye’nin ilk ve en büyük yerli streaming platformu olan BluTV tamamını satın aldığını duyurmasının ardından dev platformun ne kadara satıldığı merak konusu oldu. Medya devi Warner Bros-Discovery, Türkiye’nin ilk ve en büyük yerli streaming platformu olan BluTV tamamını satın aldığını duyurdu.