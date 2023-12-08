MR cihazına silahla giren kadın kalçasından vuruldu

Üzerinde hiçbir metal cihaz bulunmaması kaydıyla girilen MR cihazına cebinde silahla giden bir kadın, kalçasından vuruldu.

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MR cihazına silahla giren kadın kalçasından vuruldu

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir kadın, hastaneye gizlice soktuğu silahla MR cihazına girdi.

New York Post‘tan alınan habere göre, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) kayıtlarına göre kimliği açıklanmayan kadın, makinenin güçlü mıknatıslarının devreye girmesiyle ateşlenen silahtan çıkan kurşunla kalçasından vuruldu.

Hazırlanan raporda, kalçasından vurulan hastaya hemen müdahale edildiği durumunun iyi olduğu açıklandı.

Kalçasından yaralanan kadının silahı MR odasına kadar nasıl soktuğu merak konusu oldu.

Yaralı kadının sigorta şirketi tarafından FDA’ya sunulan raporda hastanın metal nesnelere karşı rutin bir taramadan geçirildiği ve içeri girmeden önce üzerinde hiçbir şey bulunamadığı aktarıldı.

'METAL PROTEZ BULUNAN HASTALARA MR ÇEKİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR'

MR cihazı güçlü bir manyetik alan oluşturduğundan, bu manyetik alanla etkileşime girebilen metallerin varlığı hastaya zarar verebilir veya görüntünün bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle, kalp pili, koklear implant, yapay kalp kapakçıkları gibi implantları olan hastalara genellikle MR önerilmez.

Prosedürlere göre vücudunda kalıcı metal protez bulunan hastalara MR çekilmesi mümkün değildir. Çünkü manyetik alan vücuttaki metalleri çekerek hastada şiddetli yaralanmalara neden olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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