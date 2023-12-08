ABD ve Kanada’da salmonella salgını

Bozulmuş kavun kaynaklı salmonella salgını nedeniyle ABD’de 3, Kanada’da 5 kişi 8 kişi hayatını kaybetti.

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ABD ve Kanada’da salmonella salgını

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, 38 eyalette 230 kişinin 20 Kasım’dan bu yana etkili olan salmonella salgınından etkilendiği bildirildi. Açıklamada ayrıca 3 kişinin salmonella salgınında hayatını kaybettiği duyuruldu. Kanada Halk Sağlığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise, 6 eyalette 129 salmonella vakası görüldüğü, 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada salgından etkilenenlerin 5 ya da daha küçük ve 65’ten büyük kişiler olduğu ifade edildi.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi Salgının bozulmuş kavunlardan kaynaklandığını sözlerine ekleyen yetkililer, kesilmiş olarak satılan kavunların satın alınmaması uyarısında bulundu.
FDA ise, salgınla bağlantılı markaların ürünlerini geri çağırdıklarını duyurdu.

Salmonella bakterisi başta tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen ve bağırsak sistemini etkileyen yaygın bir bakteri olarak biliniyor. Semptomlar, kişinin bakteriye maruz kalmasından 6 saat ile 6 gün sonra başlayabiliyor. Belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş bulunuyor.

Kaynak: İHA

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