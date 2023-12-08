iPhone diye çaldılar, android çıkınca geri getirdiler

Washington'da yaşanan bir olay şaşırttı. Bir grup hırsız, çaldıkları telefonun iPhone olmadığını görünce memnun olmadı. Android telefon çaldıklarını fark eden hırsızlar, telefonu sahibine iade etti.

Washington DC'de gerçekleşen bir olayda, bir grup hırsız, çaldıkları bir Android telefonunu iPhone olmadığı için geri iade etti.

iPhone ÇIKMAYINCA GERİ GETİRDİLER

Kurban, saldırganların silahlı olduğunu ve ilk başta kocasının Android telefonunu aldıklarını, ancak daha sonra telefonun Android olduğunu fark edip geri iade ettiklerini belirtti.

Bu olay, iPhone'ların hırsızlar arasında daha değerli olarak kabul edildiği bir algının varlığını gösteriyor. Ancak bu durum, iPhone kullanıcıları için avantajlı olabilir, çünkü çoğu iPhone'da etkin olan "iPhone'umu Bul" özelliği sayesinde kaybolan cihazlar kolayca takip edilebilir ve devre dışı bırakılabilir.