Yemek fotoğrafı paylaşanlar dikkat: Binlerce lira ödemek zorunda kalabilirsiniz!

Medyatava'nın haberine göre Çin'de yaşayan Wang adlı kadın, arkadaşıyla birlikte Güneybatı Çin'in Kunming kentindeki bir güveç restoranında yemek yiyordu. Arkadaşlarına ve takipçilerine neler yaptığını göstermek için Çin uygulaması WeChat'i kullanmaya karar verdi. Takipçilerine restoranın ve yediği yemeklerin fotoğrafını gösterdi.

Buraya kadar her şey çok normaldi. Sonra hesabı istedi. İşte o an neye uğradığını şaşırdı.

460 bin liralık bir hesap gelmişti. Bunun kendisine ait olmadığını söyledi ama kasaya gittiğinde siparişlerin onun masasından verildiğini söylediler ve üstelik haklılardı.

BU NASIL OLDU?

Wang'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa masasındaki QR kod da gözüküyordu. Takipçilerinden bazıları onun QR kodunu okutarak masaya yemek sipariş etmişlerdi. Edilen siparişler arasında 2.580 sipariş kalamar, 1.850 sipariş ördek kanı (bölgede popüler bir lezzet) ve 9.990 porsiyon karides ezmesi vardı.

Kadın, hatasını kısa sürede fark edip internetteki paylaşımı sildi ve restoran sahipleri anlayış göstererek ondan bu ücreti almadı.