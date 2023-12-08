Pink Floyd’un solisti Waters, Filistin bayrağı açtı

Pink Floyd’un solisti Roger Waters, Bogota’da görüşme gerçekleştirdiği Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile "Filistin" bayrağı açtı. Waters, Cumhurbaşkanı Petro’dan Gazze’deki soykırımın durdurulması için Uluslararası Adalet Divanı önünde bir eyleme öncülük etmesini istedi.

Pink Floyd’un solisti Waters, Filistin bayrağı açtı

İngiliz müzisyen ve besteci, Pink Floyd grubunun solisti Roger Waters, konser için geldiği Kolombiya’nın başkenti Bogota’da Devlet Başkanı Gustavo Petro tarafından kabul edildi. Waters, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino’da gerçekleştirilen görüşmede Petro’nun en küçük kızı Antonella’ya imzalı gitarını hediye etti. İkili, görüşmenin sonunda ise "Filistin" bayrağı açarak kameralara poz verdi.

Kolombiya Devlet Başkanlığından görüşmeye dair yapılan açıklamada, Roger Waters’ın Petro’nun "Gazze’deki soykırımın durdurulması gerektiği yönündeki sağlam duruşuna övgüde" bulunduğu ifade edildi. Water’ın ayrıca Cumhurbaşkanı Petro’dan Gazze’deki soykırımın durdurulması için Birleşmiş Milletler’in yargı organı Uluslararası Adalet Divanı önünde bir eyleme öncülük etmesini istediği belirtildi.
Öte yandan, İsrail’in ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara ve Gazze halkına yönelik toplu cezalandırmasına karşı sesini yükselten ünlüler arasında yer alan Roger Waters, Filistin’in haklarını savunduğu gerekçesiyle Güney Amerika konserlerinin İsrail lobileri tarafından engellenmeye çalışıldığını açıklamıştı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Filistin Gazze İsrail Kolombiya
Aspiratörü hızlıca temizlemenin yolu - Tüm yağ lekeleri yok olup gidiyor Aspiratörü hızlıca temizlemenin yolu - Tüm yağ lekeleri yok olup gidiyor
Yemek fotoğrafı paylaşanlar dikkat: Binlerce lira ödemek zorunda kalabilirsiniz! Yemek fotoğrafı paylaşanlar dikkat: Binlerce lira ödemek zorunda kalabilirsiniz!
Dünyada bu yıl 94 gazeteci öldürüldü! Dünyada bu yıl 94 gazeteci öldürüldü!
Kabuğunu çöpe atıyorduk! Oysa asıl faydası kabuğunda gizliymiş Kabuğunu çöpe atıyorduk! Oysa asıl faydası kabuğunda gizliymiş
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlar hesap yaparken tek tek rakam verdi: İşte zamlı memur ve emekli maaşları Milyonlar hesap yaparken tek tek rakam verdi: İşte zamlı memur ve emekli maaşları
Verdikleri kilolarla bambaşka kişilere dönüşen ünlüler Verdikleri kilolarla bambaşka kişilere dönüşen ünlüler
İslam Memiş 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: 'Milyonlarca kişi risk altında' İslam Memiş 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: 'Milyonlarca kişi risk altında'
Şoke eden ifadeler: Dilan Polat, cezaevinde Engin Polat'ı öpmenin yolunu buldu! Dilan Polat, cezaevinde Engin Polat'ı öpmenin yolunu buldu!
Ali Babacan, Altılı Masa'da o gün neler yaşandığını ilk kez anlattı: 'Meral Hanım ayrıldıktan sonra gelen teklifi reddettim' Ali Babacan, o gün neler yaşandığını ilk kez anlattı: 'Meral Hanım ayrıldıktan sonra...'