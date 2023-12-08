Almanya’da makinistlerden bir ayda ikinci grev

Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde 1 ay içinde ikinci kez greve gitti.

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Almanya’da makinistlerden bir ayda ikinci grev

Alman Demiryolları'nın yük trenlerindeki makinistlerin iş bırakma eylemi 7 Aralık’ta yerel saatle 18.00'de, yolcu trenlerinde saat 22.00'de başladı.

Makinistlerin 1 aydan kısa süre içindeki 2. grevinin bugün saat 22.00'de sona ermesi beklenirken, Alman Demiryolları, şehir içi, şehirler arası ve uzun mesafeli yük ve yolcu treni seferlerini etkileyeceğinden dolayı yolcuları sefer iptalleri ve gecikmelere hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

GDL, taleplerine yönelik herhangi bir anlaşmaya varılamazsa makinistlerin iş bırakma eylemlerinin gelecek yılın başında "daha uzun ve daha yoğun" olacağı konusunda uyardı.

GDL, daha önce 15-16 Kasım’da 20 saatlik grev yapmıştı.

TALEPLER NE?

Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık 555 avro zam ve enflasyonla mücadele için 3 bin avroya kadar ödeme talep ediyor.

GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35'e düşürülmesini istiyor.

Deutsche Bahn, iş gücü sıkıntısı nedeniyle sendikanın çalışma saatlerinin düşürülmesi talebini kabul etmeyerek, 32 aylık bir toplu anlaşma süresi için çalışanların ücret ve maaşlarında yüzde 11 artış teklif etti. GDL, bu teklifi reddetti.

Kaynak: AA

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