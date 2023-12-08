'Peaky Blinders' oyuncusu Benjamin Zephaniah hayatını kaybetti

Yazar ve şair Benjamin Zephaniah, 65 yaşında hayatını kaybetti. 'Peaky Blinders' dizinde 'Jeremiah Jesus' karakterine hayat veren Zephaniah'a sekiz hafta önce beyin tümörü teşhisi konulduğu belirtildi.

Benjamin Zephaniah'ın ölüm haberini, eşi Amina Zephaniah, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama ile duyurdu. Açıklamada, "Baştan sona kadar onun yanında oldum ve son nefesini verirken de yanındaydım. Sizi şok edeceğini biliyorum ama Benjamin'i erken saatlerde kaybettik. Benjamin gerçek bir öncü ve yenilikçiydi. Dünyaya çok şey verdi. Çok sayıda şiir, edebiyat, müzik, televizyon ve radyoyu içeren muhteşem bir kariyer sayesinde bize neşeli ve fantastik bir miras bıraktı" ifadeleri kullanıldı.

BENJAMIN ZEPHANIAH KİMDİR?

Benjamin Zephaniah, Barbadoslu bir postacı ve Jamaikalı bir hemşirenin oğlu olarak Handsworth, Birmingham'da doğup büyüdü. Disleksikti ve 13 yaşında okulu bıraktı, okuma yazma bilmiyordu. 22 yaşında Londra'ya taşındı ve ilk kitabı 'Pen Rhythm'i yayınladı. İlk çalışmalarında, aynı adı taşıyan müzik türüne dönüşen Jamaika tarzı bir çalışma olan dub şiirini kullandı ve aynı zamanda The Benjamin Zephaniah Band grubuyla da performans sergiledi.

Zephaniah, çocuklar için yazdığı şiirlerin yanı sıra 5 de roman yayınladı. Zephaniah yazarlığının yanı sıra oyuncuydu. 2013 - 2022 arasında BBC'de yayınlanan drama dizisi 'Peaky Blinders'ta rol aldı. (