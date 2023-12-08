Tevfik Göksu, Deniz Zeyrek ve İlker Karagöz arasında gündem tartışma: Marketlerde süt 20 lira, TÜİK'in marketleri olmasın?

AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, canlı yayında Deniz Zeyrek ve İlker Karagöz ile girdiği 'markette süt' tartışması sosyal medyada gündem oldu.

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Esenler Belediyesi'nin AKP'li Başkanı ve İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, FOX TV'de yayınlanan 'İlker Karagöz ile Çalar Saat' programına konuk oldu.

Tevfik Göksu'nun 'süt fiyatları' hakkında İlker Karagöz ve Deniz Zeyrek ile girdiği tartışma sosyal medyada gündem oldu.

3'lü arasında dönen tartışma şöyle:

Tevfik Göksu: Bugün sütün ortalama marketlerdeki litresi 20 lira. İstanbul Büyükşehir Blediyesi’ne maliyeti ne kadar biliyor musunuz Deniz Bey? 41 lira.

Deniz Zeyrek: Kaynağı nedir bunun?

Tevfik Göksu: Kaynağı burada. Kurumdan aldığımız veriler.

Deniz Zeyrek: Nerede? Ortalama süt 20 lira mı?

Tevfik Göksu: Marketlerden aldık buyrun.

Deniz Zeyrek: Marketlerde sütler 36 liraya falan satılıyor.

Tevfik Göksu: Onların yağına göre.

İlker Karagöz: TÜİK’in marketleri olmasın?

Kaynak: Gerçek Gündem

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