Erdoğan'ın koruması Yunan basınında: Gözlerini üzerinden ayırmadı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetinin dün gerçekleştirdiği Yunanistan ziyareti, ülkede gündem olmaya devam ediyor. Yunan basını bu kez Erdoğan'a Atina'daki temasları boyunca eşlik eden uzun boylu korumayı gündeme taşıdı.

Proto Thema gazetesi, Erdoğan'a Atina'daki temasları boyunca eşlik eden uzun boylu korumayı haberleştirdi. Gazete, "Erdoğan ve heyetinin 7 saatlik Atina temasları sırasında güvenlik tahmin edilemez herhangi bir olayı engellemek için üst düzeydeydi. Fakat Erdoğan'ın uzun boylu özel koruması dikkatlerden kaçmadı" yorumunu yaptı.

Haberde, "2 metrelik koruma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na iniş yapar yapmaz gözlerini üzerinden ayırmadı" ifadesine yer verdi.

SKAI televizyonu da söz konusu korumanın görüntülerine yer verdi.

Öte yandan Yunan medyası, Erdoğan'ın ziyareti için 47 silaha onay verildiğini ve bunların 16'sının Erdoğan'ın korumalarına ait olduğunu yazdı.