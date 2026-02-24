Özgür Özel de Aralarında: 3 CHP'li Vekil İçin Yeni Fezleke

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 3 CHP'li vekil hakkında dokunulmazlığın kaldırılması için TBMM'ye yeni fezleke sevk edildi.

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin dosyaları sevk edildi.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Karma Komisyon Başkanı, dokunulmazlık dosyalarını incelemek üzere, siyasi partilerin bildirdiği üyeler arasından kurayla 5 kişilik Hazırlık Komisyonu oluşturuyor. Komisyon, gizli oyla bir başkan ve aynı zamanda sözcülük yapacak bir kâtip seçiyor.

Hazırlık Komisyonu, kurulduğu tarihten itibaren en geç 1 ay içinde dosyayı inceleyip rapor hazırlıyor. Komisyon, dosyadaki evrakı inceliyor, gerekli görürse ilgili milletvekilini dinleyebiliyor; ancak tanık dinleyemiyor.

Hazırlık Komisyonu, dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş bildirirse dosya Karma Komisyon’a geliyor. Karma Komisyon da 1 ay içinde rapor ve eklerini görüşerek karara bağlıyor.

Komisyon, ya dokunulmazlığın kaldırılmasını ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatı bitene kadar ertelenmesini öneriyor. Erteleme yönünde karar verilirse rapor Genel Kurul’da okunuyor. Bu rapora 10 gün içinde itiraz edilmezse rapor kesinleşiyor. İtiraz edilirse rapor Genel Kurul gündemine alınıyor.

Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin Karma Komisyon raporları doğrudan Genel Kurul gündemine geliyor. Genel Kurul, raporu kabul ederse dokunulmazlık kaldırılıyor; reddederse yargılama dönem sonuna ertelenebiliyor.

Kaynak: AA

ÇOK OKUNANLAR
