Jandarmada FETÖ Operasyonu: Gözaltılar Var

Ankara'da FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik düğmeye basıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 10'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, haklarında daha önce yargılama yapılmış olmasına rağmen yapılan fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak iddianame tarihlerinden sonra örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri ve örgütün güncel finans yapılanması içinde yer aldıkları tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara merkezli operasyonda, şüphelilerden 10'unun yakalanarak gözaltına alındığı, 5'inin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı ve 1'i hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Yakalanan şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

