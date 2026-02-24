AFAD Duyurdu: Antalya Kaş'ta Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD’ın verilerine göre saat 09.28’de kaydedilen deprem, Antalya’nın Kaş ilçesine yaklaşık 145 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Sarsıntının yerin 19,27 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

İlk değerlendirmelere göre deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bölgede şu ana kadar olumsuz bir ihbarın bulunmadığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi