AFAD Duyurdu: Antalya Kaş'ta Deprem
AFAD verilerine göre Antalya'nın Kaş ilçesinin açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD’ın verilerine göre saat 09.28’de kaydedilen deprem, Antalya’nın Kaş ilçesine yaklaşık 145 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Sarsıntının yerin 19,27 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
İlk değerlendirmelere göre deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bölgede şu ana kadar olumsuz bir ihbarın bulunmadığını belirtti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2026
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akdeniz - [145.52 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2026-02-24
Saat:09:28:23 TSİ
Enlem:35.01278 N
Boylam:28.88472 E
Derinlik:19.27 km
Detay:https://t.co/aOyKCp12bG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
