AFAD Duyurdu: Antalya Kaş'ta Deprem

AFAD verilerine göre Antalya'nın Kaş ilçesinin açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Güncelleme:
AFAD Duyurdu: Antalya Kaş'ta Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD’ın verilerine göre saat 09.28’de kaydedilen deprem, Antalya’nın Kaş ilçesine yaklaşık 145 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Sarsıntının yerin 19,27 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

İlk değerlendirmelere göre deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bölgede şu ana kadar olumsuz bir ihbarın bulunmadığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem Antalya
Son Güncelleme:
Silah Kaçakçılarına Darbe, 27 İlde Eş Zamanlı Baskın! 259 Şüpheli Yakalandı Silah Kaçakçılarına Darbe, 27 İlde Eş Zamanlı Baskın! 259 Şüpheli Yakalandı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
8 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3.4 Milyar Liralık İşlem Hacmi Tespit Edildi 8 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Şartlı Yanıt Geldi Mansur Yavaş Aday Olacak mı? Şartlı Yanıt Geldi
Yatırımcıya Soğuk Duş! Altında 4 Günlük Ralli Sona Erdi! Fiyatlar Sert Düştü Yatırımcıya Soğuk Duş! Altında 4 Günlük Ralli Sona Erdi! Fiyatlar Sert Düştü
Kaçış Planı İddianamede: İşte Tok ve Cihantimur’a İstenen Ceza Kaçış Planı İddianamede: İşte Tok ve Cihantimur’a İstenen Ceza
Bahçeli'den Dikkat Çeken Çıkış: KCK’nın Feshi Derhal Sağlanmalı ‘KCK’nın Feshi Derhal Sağlanmalı’
Ederson 3 Hafta Olmayacak... Gözler Tarık'ta Ederson 3 Hafta Olmayacak... Gözler Tarık'ta