8 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3.4 Milyar Liralık İşlem Hacmi Tespit Edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7258 sayılı “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun”a aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Başsavcılığın talimatıyla Antalya merkezli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Antalya’da yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 3 ayrı ofis deşifre edildi. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte, bu ofislerle bağlantılı olduğu değerlendirilen Antalya’da 56, diğer 7 ilde ise 16 kişi olmak üzere toplam 72 şüphelinin yasa dışı bahis organizasyonunda yer aldığı belirlendi.

Şüphelilere ait banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde yaklaşık 3 milyar 400 milyon lira tutarında para hareketliliği olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA