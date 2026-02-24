Silah Kaçakçılarına Darbe, 27 İlde Eş Zamanlı Baskın! 259 Şüpheli Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş daire başkanlıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıkları tarafından Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Hatay, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van'da silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonda 259 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 1 kaçak silah imalathanesi tespit edildi ve 27 uzun namlulu tüfek, 147 ruhsatsız tabanca ve silah yapımında kullanılan muhtelif parçalar ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet'ten işlem yapıldı.

Kaynak: DHA