Özgür Özel Cephesinden Olağanüstü Kurultay İçin Mahkeme Hamlesi

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için topladıkları imzaların süresi geçmesine rağmen işleme konulmadığını belirterek, partiyi kurultaya götürecek 3 kişilik bir 'Çağrı Heyeti' atanması talebiyle yarın resmen Sulh Hukuk Mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.

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Özgür Özel Cephesinden Olağanüstü Kurultay İçin Mahkeme Hamlesi
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de kurmaylarıyla bir araya gelerek partideki 'mutlak butlan' tartışmalarını ve yönetim krizini masaya yatırdı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 20 Temmuz'da başlayacak adli tatil öncesinde Yargıtay’dan hukuka uygun bir karar beklediklerini vurguladı. Emre, "Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun görülmesi ve seçim sistemimizin riske girmemesi açısından bu kararın adli tatilden evvel verilmesi elzemdir" dedi.

Özgür Özel Cephesinden Olağanüstü Kurultay İçin Mahkeme Hamlesi - Resim : 1
İstanbul Milletvekili Zeynel Emre

MAHKEMEYE BAŞVURU YAPILACAK

Tüzüğün emrettiği yasal sürelerin aşılması üzerine yargı yolunu seçtiklerini ilan eden Emre, yarın yapılacak hukuki hamlenin detaylarını şu şekilde paylaştı:

"Olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerin de aşıldığını görüyoruz. Bu nedenle yasal sürenin tebliğden itibaren geçtiğini gördüğümüz için her iki başlık için sulh hukuk mahkemesine başvuru yapacağız. Kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor. Sulh hukuk mahkemesine başvuruyorsunuz, 3 kişilik bir çağrı heyeti sadece kurultay yapmak üzere bir görev yapıyor. Maaş dışında hiçbir ödeme yapamıyor, hiçbir işlemde bulunamıyor. Başvurumuzu yarın itibarıyla yapacağız."

'TASFİYE ODAKLARINA ÇARESİZ DEĞİLİZ'

Parti içi yönetim krizinin arka planına dair çok sert suçlamalarda bulunan Zeynel Emre, Özgür Özel yönetiminin tasfiye edilmek istendiğini savundu. İl başkanlarının haksız yere görevden alındığını belirten Emre, "Organize bir şekilde hareket eden ve butlan kararını destekleyen yayın organlarının karşısında çaresiz değiliz. Halkımızı seçeneksiz bırakmamak ve seçime girme yeterliliğini kaybetmemek adına her türlü ihtimale karşı tüm hazırlıklarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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