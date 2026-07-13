Cezaevinden İzinli Çıkan Erkek Eski Eşini Katledip İntihar Etti

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Önlenemeyen kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, edinilen bilgiye göre, cezaevinden izinli çıkan Eyüp Atar, Kayaönü Mahallesi'nde eski eşi Esengül Doğu'nun yaşadığı eve gitti.

ÖNCE KATLETTİ, SONRA İNTİHAR ETTİ

Esengül Doğu'yu bıçaklayarak öldüren Eyüp Atar, daha sonra kendini asarak intihar etti. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kaynak: AA