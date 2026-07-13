Kubilay Kaan Cinayetinde Ara Karar: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu Tutuklu Kalmaya Devam Edecek

İstanbul'da futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Ahmet Özkoç ile tutuksuz sanık Zuhal Kalaycıoğlu'nun yargılandığı davanın 2'inci duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Ekim'e erteledi.

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Kubilay Kaan Cinayetinde Ara Karar: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu Tutuklu Kalmaya Devam Edecek
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İddianamenin kabul edilmesinin ardından Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada, 2'nci duruşma bugün görüldü. Saat 11.00'da başlayan duruşmada tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avci, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Ahmet Özkoç ve tutuksuz sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

TUTUKLU SANIKLAR TUTUKLU KALMAYA DEVAM EDECEK

Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı 7 Ekim tarihine erteledi. Karar sonrası Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi.

KRİTİK İKİ İSİM HAKKINDA MÜEBBET TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, olayla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında İddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis cezası talep edilirken, İzzet Yıldızhan için ise 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Kaynak: DHA

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