Özgür Özel Adalet Nöbeti'nde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı’nın, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusu karşısında düzenlediği Adalet Nöbetinde konuştu.

Özel, basına yaptığı açıklamada bu eylemi kıymetli bulduklarını söyledi. Özel, "Bugün karşı karşıya odluğumuz darbe girişimi Can Atalay'ın milletvekilliğinin başlayamamasının, adaletsizlikle ve bir adalet kriziyle karşı karşıya olduğumuz gerçeğinden başladığımız bir eylemin içindeyiz" dedi.

Özel şöyle devam etti:

"Bu ülkede bir Anayasa var. Bu Anayasa'nın her maddesi bir şeyi düzenliyor. Bazı maddeler birbirini takip ediyor, tamamlıyor ama her madde başka bir şeyi düzenliyor. Bu Anayasa bir toplum sözleşmesi. Eğer toplum sözleşmesi ortadan kalkmışsa demokrasi ortadan kalkmış demektir.

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