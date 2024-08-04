Özgür Demirtaş'tan Güldüren BES Yanıtı

Sosyal medya platformu X'te 6,1 milyon takipçisi bulunan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bireysel emeklilik sistemine (BES) ilişkin görüşünü paylaştı.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Neden bireysel emeklilik sistemi için düşüncelerinizi paylaşmıyorsunuz” sorusuna yanıt verdi.

Prof. Dr. Demirtaş, bireysel emeklilik hakkında bazı eleştirileri olduğunu belirterek, yine de yapılması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Özgür Demirtaş, X paylaşımında, BES’e ilişkin “İnsanın kendinden para kaçırmasının bir yoludur” şeklinde güldüren bir açıklamada bulundu. Demirtaş, BES’te yaşa ve risk algısına göre portföy dağılımının doğru yapılması gerekliliğine de dikkat çekti.