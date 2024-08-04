Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda Arıza
Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler durdu.
Metro İstanbul, Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda seferlerin geçici süreyle yapılamadığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler yapılamamaktadır."
#MetroDuyuru #TF2— Metro İstanbul (@metroistanbul) August 4, 2024
TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler yapılamamaktadır.
Kaynak: AA
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