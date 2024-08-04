Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda Arıza

Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler durdu.

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Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda Arıza

Metro İstanbul, Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda seferlerin geçici süreyle yapılamadığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler yapılamamaktadır."

Kaynak: AA

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