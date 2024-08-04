Şarjda Bırakılan Telefon Patladı, Fabrika Küle Döndü

Denizli'nin Merkezefendi Mahallesi Zafer Caddesi'nde şarjda bırakılan telefon nedeniyle yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bir ambalaj fabrikasında şarjda bırakılan telefon, sıcakta kalınca aşırı ısınma nedeniyle patladı. Telefondan çıkan alevler kısa sürede tüm fabrikaya sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın sonrasında fabrika kullanılamaz hale geldi.

Olayda can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde müdahale yapıldı.

Kaynak: İHA