İstanbul Emniyeti'nde Atamalar: Dilan Polat Operasyonunu Yapan Müdürün Yeni Adresi Belli Oldu
İstanbul'da 18 il emniyet müdür yardımcısı, 16 ilçe emniyet müdürü ve 15 şube müdürü, 3 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 2 şube müdür yardımcısının yeni görevleri belirlendi. Dilan Polat operasyonu dahil birçok operasyonda imzası bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Serdar Örs, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü oldu.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna 14 yeni emniyet müdürü ve emniyet amiri görevlendirildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Valilik makamının onayı ile 18 il emniyet müdür yardımcısı, 16 ilçe emniyet müdürü ve 15 şube müdürü, 3 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 2 şube müdür yardımcısının yeni görevleri belirlendi. Yapılan atama ve görevlendirmelerin İstanbul'umuza ve Emniyet Teşkilatı'mıza hayırlı olması temennisiyle bütün personelimize görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.
DİLAN POLAT OPERASYONU DETAYI
İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptıkları süre içinde başarılı operasyonlara imza atan Hüseyin Güleç, Hasan Demirbağ da İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacaklar. Öte yandan Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu Şişli İlçe Emniyet Müdürü olurken, Şişli Emniyet Müdürü Özay Kayhan ise Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü oldu.
Ayrıca Dilan Polat operasyonu dahil birçok operasyonda imzası bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Serdar Örs ise Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü oldu.
İşte o liste:
İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCILARI
2.SNF.EMN.MD. ZAFER BAYBABA İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI
2.SNF.EMN.MD. HÜSEYİN GÜLEÇ İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI
2.SNF.EMN.MD. AYKUT KORKMAZ İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI
2.SNF.EMN.MD. HASAN DEMİRBAĞ İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI
2.SNF.EMN.MD. ERDEM TORLAK İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI
2.SNF.EMN.MD. TANER ERTÜRK İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI
2.SNF.EMN.MD. MURAT ÖZBEK İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI
2.SNF.EMN.MD. GÜLPINAR ADİR İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI
2.SNF.EMN.MD. ÖZGÜR YILMAZ İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI
2.SNF.EMN.MD. DENİZ HALICI ÇELİK İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI
2.SNF.EMN.MD. MUSTAFA ERGENÇ İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI
2.SNF.EMN.MD. SERKAN KILINÇ İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI
2.SNF.EMN.MD. SEVAL ERDEM GÜRDOĞAN İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI
2.SNF.EMN.MD. FİLİBYA SARAL İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI
2.SNF.EMN.MD. GÖKSEL ÖNDER İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI
2.SNF.EMN.MD. KADİR ARSLAN İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI
2.SNF.EMN.MD. NESLİHAN TÜRKÜN İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI
2.SNF.EMN.MD. MURAT ÇAYKARA İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI oldu.
DEĞİŞEN 16 İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
2.SNF.EMN.MD. CEMİL ERİM ARNAVUTKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
2.SNF.EMN.MD. KORKUT OKYAY BAĞCILAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
2.SNF.EMN.MD. MEHMET BAYKARA BEŞİKTAŞ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
2.SNF.EMN.MD. ŞEKİP AKIN BEYKOZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
2.SNF.EMN.MD. ÖZAY KAYHAN ESENYURT İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
3.SNF.EMN.MD. SERDAR ÖRS EYÜPSULTAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
2.SNF.EMN.MD. CEMAL ÜNLÜ FATİH İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
3.SNF.EMN.MD. MURAT ÖZBURUN GAZİOSMANPAŞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
3.SNF.EMN.MD. OKTAY ÇELİK MALTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
3.SNF.EMN.MD. HAKAN ÖZTÜRK PENDİK İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
2.SNF.EMN.MD. HAKAN ERİŞMİŞ SANCAKTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
2.SNF.EMN.MD. MURAT MİLLETSEVER SARIYER İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
3.SNF.EMN.MD. KIVANÇ TAŞÇI SİLİVRİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
2.SNF.EMN.MD. ALİ KESİKOĞLU ŞİŞLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
3.SNF.EMN.MD. FATİH TİLKİ TUZLA İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
2.SNF.EMN.MD. MEHMET YAŞAR ZEHİR ÜSKÜDAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ oldu.
YENİ ŞUBE MÜDÜRLERİ
3.SNF.EMN.MD. TUNCER BİLİCİ BELGE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRÜ
4.SNF.EMN.MD. AHMET LÜTFÜ ÇIRAKOĞLU GÜVEN TİMLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ
3.SNF.EMN.MD. ADNAN AYHAN HASSAS BÖLGELERİ KORUMA ŞUBE MÜDÜRÜ
3.SNF.EMN.MD. BİNALİ ÖKTEN İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI ŞUBE MÜDÜRÜ
3.SNF.EMN.MD. AZMİ İLKER ÇİFTCİ İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI ŞUBE MÜDÜRÜ
3.SNF.EMN.MD. İBRAHİM DURAN KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRÜ
3.SNF.EMN.MD. ARINÇ ÇEVİK MALİ SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ
3.SNF.EMN.MD. ZİYA ŞAŞMAZ OLAY YERİ İNCELEME ŞUBE MÜDÜRÜ
3.SNF.EMN.MD. MUSTAFA AKTAN ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ
3.SNF.EMN.MD. ÖMER FARUK GÜNAY ÖNLEYİCİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRÜ
3.SNF.EMN.MD. MUSTAFA SARI POLİS ARAMA VE KURTARMA (PAK) ŞUBE MÜDÜRÜ
3.SNF.EMN.MD. BANU ÖRDEK "SOSYAL HİZMETLER VE SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRÜ
DENİZ LİMANI ŞUBE MÜDÜRÜ (Vekaleten)"
4.SNF.EMN.MD. TUNAY BAŞARIK TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRÜ
3.SNF.EMN.MD. HALİL İBRAHİM BAŞLI TURİZM ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞUBE VE İLÇELERE ATANAN MÜDÜR YARDIMCILARI
4.SNF.EMN.MD. SAMİ PEKTAŞ BAŞAKŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI
EMN.A. ZÜLKÜF DEMİR BEYLİKDÜZÜ İLÇE EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI
EMN.A. YILMAZ KAHRAMAN SULTANGAZİ İLÇE EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI
EMN.A. ALİ OSMAN SERHATOĞLU ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜR YARDIMCISI VEKİLİ
4.SNF.EMN.MD. SERHAT KALYONCU TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜR YARDIMCISI
Kaynak: AA