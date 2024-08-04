Sadece Bir Yılda 12 Çocuk Öldü... Mesleki Eğitim Merkezleri’nde Neler Oluyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "zanaat öğretmek" adı altında öğrencileri sermaye sahipleri için ucuz emek haline getirdiği Mesleki Eğitim Merkezleri’nde (MESEM), son bir yılda 12 çocuk hayatını kaybetti. Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, MESEM’lerdeki "çocuk işçi" cinayetlerine tepki gösterdi.

MESEM'in "çocuk işçiliğini" meşru hale getirdiğini belirten Irmak, “AKP’nin yaptığı iki işi birbirinden ayrı tutamayız. Birisi gericilik, birisi de sermayenin önünü açmak. Tüm mesele bunun üzerine kuruldu. Yoksa bu çocuklara ‘meslek edindirmek’ lafügüzaf” dedi.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak

'ÇOCUKLARI SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR'

Cumhuriyet'in haberine göre; çocukların denetimsiz ve işletmecinin keyfine göre çalıştırıldığını ifade eden Irmak, çocuk işçiliğinin bakanlık ve devlet eliyle meşru hale getirildiğini söyledi. Irmak, “Hangisinin çocuğu buralarda çalışıyor? Hangisi çocuğunu imam hatibe gönderiyor? ‘Alttakilere din, iman, üsttekilere han, hamam’ anlayışındalar. Sermaye, tarikat ve cemaatlerle kurdukları ittifakların bedelini çocuklara ödetiyorlar. MESEM ve ÇEDES, AKP’nin yapışık ikizleri. Bir tarafta dini sömürü diğer tarafta ekonomik sömürü. Çocukları sermayeye peşkeş çekiyorlar, tarikat ve cemaatlerin kucağına itiyorlar” dedi.

'12 YILLIK EĞİTİM FİİLEN 8 YILA DÜŞTÜ'

Çocukların MESEM nedeniyle okul ikliminden uzak tutulduğunu belirten Irmak, “Haftada sadece bir gün okula giden öğrenciler eğitime ayak uyduramıyor. Devlet bu uygulamayla birlikte 4+4+4 ile zorunlu hale getirdiği 12 yıllık eğitimi fiilen sekiz yıla düşürmüş oldu” değerlendirmesinde bulundu.