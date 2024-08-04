Arabası Olanlar Dikkat! Ceza Yağdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı. 25 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 526 bin 729 aracın denetlendiğini aktaran Bakan Yerlikaya, 434 bin 129 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Son Güncelleme:
Arabası Olanlar Dikkat! Ceza Yağdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter (X) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; emniyet ve jandarma ekiplerince 1 haftalık sürede gerçekleştirilen trafik denetimleriyle ilgili verileri aktardı.

400 BİNDEN FAZLA SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 25 Temmuz-1 Ağustos 2024 tarihleri arasında 2 milyon 526 bin 729 aracın denetlendiğini bildiren Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Hız ihlalinde bulunan 120 bin 218, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 968, emniyet kemeri kullanmayan 18 bin 319, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 88 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 691 olmak üzere toplam 434 bin 129 araca/sürücüye işlem yapıldı...

BAKAN YERLİKAYA'DAN ÇAĞRI

...Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Kaynak: Ajanslar

Son Güncelleme:
Noter Yok, Kura Yok! Kadroyu AKP'li Başkanın Çaycısı ile Şoförü Kaptı AKP'li Başkanın Çaycısı ve Şoförü Olmak Varmış!
Hatay'da Dün Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı Hatay'da Dün Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında
Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi: İşte En Riskli Kentler! Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi
Kiralık Evler İçin Yeni Dönem… 1 Ocak’tan İtibaren Geçerli Olacak: 3 Ay Sürecek Kiralık Evler İçin Yeni Dönem… 1 Ocak’tan İtibaren Geçerli Olacak: 3 Ay Sürecek
ÇOK OKUNANLAR
Tokat ve Bolu'da Peş Peşe Deprem İki İlde Peş Peşe Deprem
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi; Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji Alarm Verdi
CHP, Kadın Kolları Başkanını Seçecek: İki Aday Çekiliyor, Favori Kim? CHP, Kadın Kolları Başkanını Seçecek
Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylıları Çok Kızdıracak Sözler Toroğlu'ndan Galatasaraylıları Çok Kızdıracak Sözler!
Noter Yok, Kura Yok! Kadroyu AKP'li Başkanın Çaycısı ile Şoförü Kaptı AKP'li Başkanın Çaycısı ve Şoförü Olmak Varmış!