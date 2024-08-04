Arabası Olanlar Dikkat! Ceza Yağdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter (X) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; emniyet ve jandarma ekiplerince 1 haftalık sürede gerçekleştirilen trafik denetimleriyle ilgili verileri aktardı.

400 BİNDEN FAZLA SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 25 Temmuz-1 Ağustos 2024 tarihleri arasında 2 milyon 526 bin 729 aracın denetlendiğini bildiren Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Hız ihlalinde bulunan 120 bin 218, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 968, emniyet kemeri kullanmayan 18 bin 319, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 88 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 691 olmak üzere toplam 434 bin 129 araca/sürücüye işlem yapıldı...

BAKAN YERLİKAYA'DAN ÇAĞRI

...Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Kaynak: Ajanslar