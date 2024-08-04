Noter Yok, Kura Yok! Kadroyu AKP'li Başkanın Çaycısı ile Şoförü Kaptı

Çorum Valiliği İl Özel İdaresi'nde çalışmak üzere 57 kontenjan açtı. Sınava bin 837 kişi katılırken, işe yerleşen 2 kişinin AKP İl Başkanının şoförü ile çaycısı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın Çorum mitinginde afişlerini hazırlayan kişinin oğlu da işe yerleştirildi.

Son Güncelleme:
Noter Yok, Kura Yok! Kadroyu AKP'li Başkanın Çaycısı ile Şoförü Kaptı

Çorum İl Özel İdaresi’nin 57 kontenjan için açtığı sınava bin 837 kişi katıldı. Sınavı kazanan 3 kişi ise kamu kurumlarına liyakatsiz işe yerleştirmelerin boyutunu gözler önüne serdi. AKP Çorum İl Başkanı Murat Günay'ın makam şoförü Abdulbaki Gül ve parti binasında çaycı olarak görev yapan İsmail Tezel kamuda torpille işe alındı.

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre; Çorum Valiliği İl Özel İdaresi'nde çalışmak üzere 57 kontenjan için açılan sınava bin 837 kişi başvurdu. Sınavı AKP İl Başkanının şoförü ile çaycısı kazandı. İki personel İl Özel İdaresinde vidanjör ve pick-up şoförü olarak çalışacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın Çorum mitinginde afişleri hazırlayan kişinin oğlu da İl Özel İdaresi'nde işe yerleşti.

CHP'DEN TEPKİ

İddiaları gündeme getiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, iktidarın işe yerleştirmelerdeki tutumunu eleştirdi. Tahtasız yaptığı açıklamada “Alımların noter huzurunda ve kurayla yapılması için çağrıda bulunduk ancak kabul edilmedi. Personel torpille işe alındı’’ dedi. Tahtasız şunları söyledi:

“AKP İl Başkanlığı’nın çay ocağında çalışan kişi ile İl Başkanı’nın şoförü işe başladı. Çorum Valisi ve İl Özel İdare Müdürü torpilli işe alımları iptal etmeli. Çorum’da en iyi araç kullanan, en kalifiye ehliyete sahip ve en tecrübeli olan AKP İl Başkanı’nın şoförü ile çaycısı mı? Çaycı vidanjörden ne anlar diyorum ama bunlar yakında müdür de olur.”

Etiketler
AKP Çorum
Son Güncelleme:
Orman Yangınları ile Bir Garip Mücadele! OGM, 'Gerekli' Dediği Helikopter ve Uçakları Almamış Söz Konusu Helikopter Olunca Orman Genel Müdürlüğü'nün Cebine Akrep Girdi
Hatay'da Dün Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı Hatay'da Dün Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında
Aracında Bulundurmayanlara 32 Bin TL Ceza Kesilebilir! 81 İldekiler İçin Geçerli Aracında Bulundurmayanlara 32 Bin TL Ceza Kesilebilir! 81 İldekiler İçin Geçerli
Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi: İşte En Riskli Kentler! Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi
ÇOK OKUNANLAR
Tokat ve Bolu'da Peş Peşe Deprem İki İlde Peş Peşe Deprem
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi; Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji Alarm Verdi
CHP, Kadın Kolları Başkanını Seçecek: İki Aday Çekiliyor, Favori Kim? CHP, Kadın Kolları Başkanını Seçecek
Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylıları Çok Kızdıracak Sözler Toroğlu'ndan Galatasaraylıları Çok Kızdıracak Sözler!
Noter Yok, Kura Yok! Kadroyu AKP'li Başkanın Çaycısı ile Şoförü Kaptı AKP'li Başkanın Çaycısı ve Şoförü Olmak Varmış!