Noter Yok, Kura Yok! Kadroyu AKP'li Başkanın Çaycısı ile Şoförü Kaptı

Çorum İl Özel İdaresi’nin 57 kontenjan için açtığı sınava bin 837 kişi katıldı. Sınavı kazanan 3 kişi ise kamu kurumlarına liyakatsiz işe yerleştirmelerin boyutunu gözler önüne serdi. AKP Çorum İl Başkanı Murat Günay'ın makam şoförü Abdulbaki Gül ve parti binasında çaycı olarak görev yapan İsmail Tezel kamuda torpille işe alındı.

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre; Çorum Valiliği İl Özel İdaresi'nde çalışmak üzere 57 kontenjan için açılan sınava bin 837 kişi başvurdu. Sınavı AKP İl Başkanının şoförü ile çaycısı kazandı. İki personel İl Özel İdaresinde vidanjör ve pick-up şoförü olarak çalışacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın Çorum mitinginde afişleri hazırlayan kişinin oğlu da İl Özel İdaresi'nde işe yerleşti.

CHP'DEN TEPKİ

İddiaları gündeme getiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, iktidarın işe yerleştirmelerdeki tutumunu eleştirdi. Tahtasız yaptığı açıklamada “Alımların noter huzurunda ve kurayla yapılması için çağrıda bulunduk ancak kabul edilmedi. Personel torpille işe alındı’’ dedi. Tahtasız şunları söyledi:

“AKP İl Başkanlığı’nın çay ocağında çalışan kişi ile İl Başkanı’nın şoförü işe başladı. Çorum Valisi ve İl Özel İdare Müdürü torpilli işe alımları iptal etmeli. Çorum’da en iyi araç kullanan, en kalifiye ehliyete sahip ve en tecrübeli olan AKP İl Başkanı’nın şoförü ile çaycısı mı? Çaycı vidanjörden ne anlar diyorum ama bunlar yakında müdür de olur.”