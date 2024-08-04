Berat Albayrak Yeni Bir Vakıfla Geri Döndü: İşte Yönetim Kurulundaki İsimler

"Turkuvaz Vakfı"nın kuruluşuna ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. İstanbul adresli vakfın kurucuları Berat Albayrak, Serhat Albayrak ve Ömer Faruk Kalyoncu olarak kaydedildi.

Mal varlığı 500 bin TL olan vakfın amacı “Basın, yayın, medya, iletişim, kültür ve eğitim etkinliklerinde bulunmak ve bu alanların gelişimine destek olmak, eğitici, sosyal, kültürel faaliyetleriyle ülkemizin gelişimine katkıda bulunmaktadır” şeklinde açıklandı.

Vakfın Yönetim Kurulu Berat Albayrak, Esra Albayrak, Serhat Albayrak, Kübra Kalyoncu ve Ömer Faruk Kalyoncu'ndan oluşuyor.

Kaynak: ANKA