Özel’e Saldırının Ardından İlk Miting Beyazıt Meydanı’nda

CHP’nin her hafta çarşamba günü İstanbul’un bir ilçesinde yaptığı mitinglerin bugünkü adresi Beyazıt Meydanı oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart operasyonuyla başlayan eylemlerde İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin barikatı açarak Saraçhaneye yürümesine atıfla “Gençlere iadeyi ziyarette bulunuyoruz” dedi. Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinde kendisine yapılan saldırıya yanıt olarak Beyazıt Meydanı’nı seçtiklerini belirten Özel yaptığı açıklamada meydanlarda olmaya devam edeceklerini belirtti.

‘BİZE ‘PARTİNİZDE’ OTURUN DİYORLAR’

Özel, dün yaptığı grup toplantısında uğradığı saldırının sokak eylemlerinden çekilmeleri için bir mesaj olduğunu vurgulamıştı. Sert eleştirilerde bulunan Özel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Birileri bize şunu söylüyor: ‘Kurduğumuz planı bozmak için mücadele ediyorsunuz. Sokağa çıkıyorsunuz, her Çarşamba bir ilçede miting, her cumartesi bir ilde miting sürekli gündemde tutuyorsunuz. Durun, Ankara’ya dönün, partinizde oturun.’ Bunu da çok net bir şekilde mektubu kalın kalın yazarak yollamışlar. Kimi yolluyorlar? Bir evlat katilini. ‘Evladını öldüren birinin eli sana değdi. Bugün eli boştu. Yarın başka bir şey olabilir’ diyorlar. Gerçekleşen saldırı hepimize yazılmış bir mektuptur. O mektuba cevabımız şudur: Yarın (bugün) Beyazıt’ta, cumartesi Van’da, 19 Mayıs’ta İzmir’de meydanlardayız! O evlat katilinin elini çıplak yollayana söylüyorum. Cesaretin varsa doldur da yolla.”

‘TESLİM OLMAYACAĞIZ’

Beyazıt mitingi öncesi yaptığı çağrıda Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğuna vurgu yapan Özel “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na ve milletimizin iradesine sahip çıkmak için bu akşam Beyazıt Meydanı'nda buluşuyoruz. Teslim olmayacağız. Asla sinmeyeceğiz. Hep birlikte kazanacağız” dedi.

İşte dakika dakika Beyazıt Meydanı'nda yaşananlar...

19.30 VATANDAŞLAR TOPLANMAYA BAŞLADI

20.30'a yapılan miting çağrısı için vatandaşlar Beyazıt Meydanı'na gelmeye başladı.