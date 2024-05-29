Özel sektör çalışanı öğretmenlerden MEB önünde oturma eylemi

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, taban maaş belirlenmesi talebiyle Meclis önünde başlattıkları oturma eylemini Milli Eğitim Bakanlığı önüne taşıdı. Güvenlik görevlilerinin pankart açmasına engel olduğu öğretmenler "Biz bu Bakanlığın personeliyiz. Biz taban maaş hakkımızı istiyoruz. Ne bu kin? Biz öğretmeniz" tepkisini gösterdi. Öğretmenler açıklama yaptıktan sonra Bakanlığın önünde oturma eylemine başladı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası öncülüğünde geçen pazar günü protesto eylemi yapan öğretmenler, taban maaş belirlenmesi talebiyle TBMM'nin Çankaya girişinde bulunan Milli Egemenlik Parkı'nda oturma eylemi başlatmıştı. Eylemlerini sürdürmek için bugün MEB önüne geçen öğretmenlerin burada pankart açmasını güvenlik görevlilerinin engellemesi üzerine gerginlik yaşandı. Öğretmenler, "Biz bu Bakanlığın personeliyiz. Biz taban maaş hakkımızı istiyoruz. Ne bu kin? Biz öğretmeniz" diyerek tepki gösterdi.

'MUHATAP ALMAYARAK BİZİ ÖTEKİLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Burada açıklama yapan Edebiyat Öğretmeni Mahmut Yıldırım, şunları söyledi:

"Bizler özel sektörde asgari ücretle, düşük ücretlerle, mobbinglerle çalışıyoruz. Bizim aylardır sürdürdüğümüz bu mücadelede muhatap alınmak istiyoruz. Bu hafta Meclis'e bir Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) gelecek, bununla ilgili görüşmek istiyoruz. Talebimiz bu kanun içerisinde taban maaş hakkımızın yer almasıdır. Bu bizim hayat şartlarımızın düzelmesi için elzemdir. Burada yetkililerle görüşmeye geliyoruz. Burası bizim Bakanlığımız, bizler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışanlarız, bizler öğretmenleriz ama bize yapılan muamele gördüğünüz gibi şiddetle, muhatap almayarak bizi ötekileştirmeye çalışıyorlar. Bizler taban maaş hakkımızı ve Meclis'e gelecek ÖMK'yı takip etmeye devam edeceğiz."

Öğretmenler açıklamanın ardından Bakanlığın önünde oturma eylemine başladı.

Kaynak: ANKA