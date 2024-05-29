Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Deniz Akkaya açıklaması

Ünlü manken Deniz Akkaya, sosyal medyadan yayınladığı videolarda, kızı A.Ö. ile ilgili yaşadığı sorunları anlatmasının ardından kamuoyunun gündemine oturdu.

Akkaya, kızının kendisini 1.5 saat boyunca balkona kilitlediğini açıklamış, bu videoların ardından da kızı A.Ö.'yü kendi isteğiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı korumasına verdiğini açıklamıştı.

Habertürk’ten Demet Demirkır’ın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık yetkilileri bunun isteğe bağlı olmadığını belirtti.

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Veysi Çeri, anne ile kız arasındaki sorunun artık kamuya mal olduğunu söyleyerek, "Bu paylaşımlar, çocuk için de çok ciddi bir travma olacak. Çocuk ile annenin iletişiminde onarılması çok güç bir yara açtı" diye konuştu.

DENİZ AKKAYA NE DEMİŞTİ?

Akkaya, kızını ‘burnu sürtsün’ diye Sosyal Hizmetlere verdiğini açıklamış ve yayınladığı videolarda “Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurt dışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah, tüm annelere sabır versin” demişti.