Özel İmamoğlu'na Destek İçin Çağlayan'a Gitti: 'Saraçhane Size Emanet'

Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında savcılığa 1 saat boyunca ifade verdi. İmamoğlu'nun "yolsuzluk" dosyası ile ilgili savcılıkta ifade verme işlemi başladı.

Yüz binlerce vatandaş da İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının 4'üncü gününde de Saraçhane’ye akın etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel belediyenin başkanlık binası önünde vatandaşlara seslendi.

Mitingin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti.

Özel, Saraçhane'deki kalabalığa şöyle seslendi:

'ÇAĞLAYAN SİZE EMANET'

"Şimdi Dilek Hanım'la birlikte, Selim'le birlikte sizden selam için geri geleceğim. Sizden selam için, Çağlayan'a gitmeme, ona evladını götürmeme, ona Dilek Hanım'ı götürmeme, sizden, sizin selamlarınızı götürmeme müsaade var mı? Buradan Ekrem Başkan'a selam var mı? Dayanışma var mı? Türkiye'nin umudu yarınki sandığa sahip çıkmanın sözü var mı? Ekrem Başkan'ı seviyor muyuz? Birbirimizi seviyor muyuz? Ülkemizi seviyor muyuz? Bu kötü gidişe biz el koyduk. Bundan sonra da bunu, elimizi bu ülkeden, yanımızdakinin omzundan, girdiğimiz koldan çekmemeye, mücadeleyi meydan meydan, sokak sokak büyütmeye, bu tek adam rejimini sokakta, meydanda yenmeye, bu ülkeyi bir kez daha kurtarmaya hazır mıyız? Biz size güveniyoruz Çağlayan size emanet."

Kaynak: Haber Merkezi