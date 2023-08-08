Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Kılıçdaroğlu ve Tuncelilere hakaret etti

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Tuncelilere hakaret ederek hedef gösterdi.

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Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Kılıçdaroğlu ve Tuncelilere hakaret etti

Adanalı dizisinde canlandırdığı 'Maraz Ali' karakteriyle ünlenen ve daha sonra sosyal medyada yaptığı hakaret odaklı paylaşımlarıyla tepki çeken oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nun resmini paylaşan Alakurt, "Biliyorsunuz Türkiye'nin her şehrinde Atatürk seven bulursunuz. Tunceli bu konuda istisnadır" dedi.

Alakurt'un aynı zamanda Tuncelileri de hedef aldığı söz konusu paylaşımı şöyle:

"Biliyorsunuz Türkiye'nin her şehrinde Atatürk seven bulursunuz. Tunceli bu konuda istisnadır. Bu yüzsüz adamın ve destekçilerinin 20 yıllık başarızlığına rağmen CHP'nin başında durma ısrarını sorgulamak lazım."

Alakurt, yaptığı başka paylaşımda ise "Bu tarla faresi suratlı adamın Tuncelili olduğunu biliyorsunuzdur umarım" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret etti.

Küfürlü paylaşımlarıyla tepki çeken Mehmet Akif Alakurt, daha önce de kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullanmıştı.

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Kemal Kılıçdaroğlu
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