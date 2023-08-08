Oryantal Asena'nın acı günü!

Oryantal danslarıyla bir döneme damga vuran dansçı Asena Çakmak’ın babası Burhan Çakmak, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı yaşamını yitirdi.

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Oryantal Asena olarak bilinen Asena Çakmak’ın da babası Burhan Çakmak 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Burhan Çakmak’ın yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı 3 aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenilirken, babasının ölüm haberini alan Asena, eşi Hasan Dere ile Didim’e geldi.

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Didim Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakmak’ın cenazesi Denizköy Mezarlığı’nda defnedildi.

Oryantal Asena'nın acı günü! - Resim : 1
Burhan Çakmak

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Asena Çakmak’ın cenazede hayli üzgün olduğu ve sık sık ağladığı görülürken, "Baba acısı ne diyebilirim ki, çok üzgünüm" diye konuştu. Asena ile annesi, cenazeye katılanların taziyelerini kabul etti.

ASENA ÇAKMAK KİMDİR?

Oryantal Asena, 1972 yılında Aydın'da doğdu. 1989 yılında Türkiye güzeli seçildi ve ardından "Asena" adıyla dans kariyerine başladı. 1990'lı yıllarda Türkiye'nin en popüler dansçılarından biri oldu ve birçok televizyon programında ve filmde yer aldı. 2000'li yıllarda Türkiye'den ayrılarak ABD'ye yerleşti ve orada da dans kariyerini sürdürdü. 2010'lu yıllarda Türkiye'ye geri döndü ve televizyon programlarında ve filmlerde yer almaya devam etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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