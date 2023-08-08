Akbelen ve Dikmece'de direnen köylüler Meclis'te! 'Ne pahasına olursa olsun, öleceğiz ama topraklarımızı vermeyeceğiz'

Muğla’nın Milas ilçesinde YK Enerji’nin madencilik faaliyetleri için Akbelen Ormanı’ndaki ağaçları kesmesine karşı çıkan İkizköylüler ile Hatay Dikmece’de zeytinliklerine acele kamulaştırma kararı verilen köylüler ve çevreciler, bugün TBMM’de siyasi partileri ziyaret ediyor. Köylüler ve çevreciler, Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ile görüştü.

İkizköylü Necla Işık, ağaçlarını kaybettiklerini ancak en verimli topraklarını kaybetmek istemediklerini dile getirerek, “Biz daha çok siz bizim için ne yapabilirsiniz, bunu sormak için buradayız. Köylüler olarak toprağımıza sahip çıkıyoruz. Her jandarma müdahalesinde, her ağaç kesildiğinde kendimizi siper ettik. TOMA’nın, jandarmanın önüne gittik. Ama bu kadarız. Bir avuç köylü olarak baktılar 4 yıldır zaten. Aslında bu kadar değiliz. Koca yürekli insanlarla biz tüm dünyaya sesimizi duyurduk” dedi.

"ZEYTİNİN BAŞINDA YAPRAK KALMADI"

Köylülerden biri elindeki zeytini milletvekillerine göstererek, “Zeytinin başında yaprak kalmadı” dedi ve meyve ağaçlarının madencilik faaliyetlerinden zarar gördüğünü anlattı. Köylü kadın, “İsterse öldürsünler, orada duracağız biz. Yeter ki topraklarımız dursun, çamlarımız gitti. Ormancı koruyacağına ormanını, biz ormancıdan koruyoruz” diye konuştu.

Madencilik faaliyetleri nedeniyle arıcılığın da zarar gördüğünü kaydeden köylü kadın, “Ne arım kaldı ne zeytinim kaldı ne bahçem kaldı. Artık biz hiçbir şeyimizi vermeyeceğiz. Çamımız için 3-5 seneden beri direniyoruz, onu askerlerle aldılar elimizden ama topraklarımızı vermeyeceğiz” diye konuştu. Köylü kadın, “Ne pahasına olursa olsun, öleceğiz ama topraklarımızı vermeyeceğiz” dedi.

Kaynak: ANKA