Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gölet Bölgesi Karıncalı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Kaynak: AA

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