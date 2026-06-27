Otomobil Çarpmıştı... Çaya Düşen Bozayı Ölü Bulundu

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Karabük'te Cildikısık Tüneli'ne giren bozayıya otomobil çarptı. Kazanın ardından yaralanan ayı için bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uyuşturucu iğneyle sakinleştirmeye çalıştığı bozayı kaçtı.

Bu sırada ayı, yaklaşık 10 metre yükseklikten tünelin dışında bulunan Eskipazar Çayı'na düştü. Ekipler, gece ellerinde fenerlerle suya düşen bozayıyı aradı. Çayda ölü bulundu Ekiplerin gece boyunca aradığı bozayı, sabah saatlerinde çayda ölü bulundu. Bozayı, ekiplerin çalışmasıyla halatla çaydan çıkarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine ait aracın bagajına konulup götürüldü.

Kaynak: DHA