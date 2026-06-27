Otomobil Çarpmıştı... Çaya Düşen Bozayı Ölü Bulundu

Karabük'te Cildikısık Tüneli'nde bir otomobilin çarptığı bozayı, kaçarken çaya düşmüştü. Sabah saatlerinde yapılan aramalarda bozayı ölü bulundu.

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Otomobil Çarpmıştı... Çaya Düşen Bozayı Ölü Bulundu
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Karabük'te Cildikısık Tüneli'ne giren bozayıya otomobil çarptı. Kazanın ardından yaralanan ayı için bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uyuşturucu iğneyle sakinleştirmeye çalıştığı bozayı kaçtı.

Otomobil Çarpmıştı... Çaya Düşen Bozayı Ölü Bulundu - Resim : 1

Bu sırada ayı, yaklaşık 10 metre yükseklikten tünelin dışında bulunan Eskipazar Çayı'na düştü. Ekipler, gece ellerinde fenerlerle suya düşen bozayıyı aradı. Çayda ölü bulundu Ekiplerin gece boyunca aradığı bozayı, sabah saatlerinde çayda ölü bulundu. Bozayı, ekiplerin çalışmasıyla halatla çaydan çıkarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine ait aracın bagajına konulup götürüldü.

Kaynak: DHA

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