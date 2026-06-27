Beyoğlu'ndaki Ünlü Bar 'Tek Yön' Valilik Talimatıyla Kapatıldı

İstanbul Valiliği, Beyoğlu ilçesi Cihangir Mahallesi'nde faaliyet gösteren 'Tek Yön' adlı bar işletmesinin, mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle kaymakamlık tarafından kapatıldığını duyurdu.

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Beyoğlu'ndaki Ünlü Bar 'Tek Yön' Valilik Talimatıyla Kapatıldı
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İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda bir barın mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle kapatıldığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği talimatıyla yaptırılan denetimlerde Beyoğlu İlçesi Cihangir Mahallesi'nde faaliyet gösteren 'TEK YÖN' adlı bar işletmesi, mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle Beyoğlu kaymakamlığı tarafından kapatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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