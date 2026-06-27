Öğretmenler Açlık Grevine Son Verdi: 'Mücadelemiz Farklı Biçimlerde Sürecek'

Ankara'da 13 gündür açlık grevini sürdüren özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenler, bu eylemlerine son verdiklerini duyurdu.

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Öğretmenler Açlık Grevine Son Verdi: 'Mücadelemiz Farklı Biçimlerde Sürecek'
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Ankara'da 13 gündür açlık grevi yapan özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler, eylemlerini sonlandırdıklarını açıkladı. Öğretmenler tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyunun ve kamuoyunun temsiliyetini üstlenmiş aydın, akademisyen ve sanatçı dostlarımızın çağrısına karşılık vererek Ankara'daki direnişimize ara veriyor, açlık grevimizi sonlandırıyoruz. Mücadelemiz, illerde farklı biçimlerde, büyük bir motivasyon ve enerjiyle devam edecektir."

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