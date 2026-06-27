İZBETON İhalesi Soruşturmasında Sıcak Gelişme

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.’ye yönelik 2023 yılındaki iki ayrı ihale sebebiyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınan, aralarında eski genel müdür Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 7 şüpheli, jandarma ve adliye işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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İZBETON İhalesi Soruşturmasında Sıcak Gelişme
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "resmi belgede sahtecilik", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri iddiasıyla aralarında "Kooperatif" davasından tutuklu yargılanan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şirketin eski yöneticileri H.Ş, M.A.B, G.B ile şirket çalışanları S.Ö., S.Ç. ve S.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

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