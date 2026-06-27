AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Silahların Bırakılması İçin Yasal Zemin Hızla Oluşmalı'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Terörsüz Türkiye" sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, sürece ilişkin yasal düzenlemelerin kısa sürede Meclis gündemine gelmesi gerektiğini söyledi. Çelik, tüm siyasi partilere sürece destek verme çağrısında bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Silahların Bırakılması İçin Yasal Zemin Hızla Oluşmalı'
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı nedeniyle Sakarya'da açıklamalarda bulundu. Çelik'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Terörsüz Türkiye konusunda da yeni bir aşamada olduğumuzu son basın toplantımızda ifade etmiştim. Terör örgütünün silah bırakması için yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu konunun bir an evvel Meclis'e gelmesi gerektiğini ve hızlı şekilde yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz. En kapsayıcı şekilde bütün siyasi partilerin desteğiyle terörsüz bölge hedefine ulaşmak için bu adımları atmaya devam ediyoruz.

* Suriye'den Irak'a kadar geniş bir alanda terör örgütlerinin vekil güçler olarak kullanıldığını görüyoruz. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefinin birbiriyle bağlantılı olduğu net şekilde görülmektedir. Herkes sürece pozitif katkı vermeli.

CHP'YE SAĞDUYU ÇAĞRISI

* Son hukuki durum ortaya çıkmadan da CHP'yi yönetemiyordu. CHP kendi meselesini kendi içinde halletsin. Biz geçmiş seçimlerde sayın Kılıçdaroğlu ile mücadele ettik. Daha sonra sayın Özgür Özel'in yönetimiyle mücadele ettik. Dolayısıyla bizim açımızdan fark eden bir şey yok. Bizim üzerimizden kendi yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar. Bundan kurtulmak için CHP'nin deneyimli siyasetçilerinin sağduyu ile bir yol bulması gerekmektedir. Sürekli bir kutuplaşma üretenlerin bizi kutuplaşmanın tarafı olarak konumlandırmaya çalıştığını görüyoruz.

Kaynak: AA

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