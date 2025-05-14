Otizmli Musti'nin Ölümü Tesadüf Değil... Rehabilitasyon Merkezlerinde Şiddet ve Ölüm Sarmalı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait rehabilitasyon merkezinde bakım gören otizmli Abdülkerim Musti’nin yaşamını yitirmesi üzerine çok sayıda sivil toplum kuruluşu harekete geçti. Musti’nin Hamit-Fatma Atay Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nin bakımındayken kötü koşullar nedeniyle hastalanarak yaşamını yitirdiği belirtilirken olayın bir sistem sorunu olduğu vurgulandı.

Rehabilitasyon merkezi önünde 140 sivil toplum örgütünün temsilcisi ve otizmli bireylerin ebeveynleri kurumun önünde basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi.

'SESİ DUYULMAYAN İNSANLAR...'

Son dönemde engelli bakım merkezlerinde yaşanan şiddet, ihmal ve ölüm vakalarına dikkat çekilen açıklamada “Son dönemde, farklı illerdeki bakım merkezlerinden gelen şiddet, ihmal ve ölüm haberleri, toplum vicdanında derin yaralar açmıştır. Bu merkezlerde kalan bireylerin çoğu kendini ifade edemeyen, dış dünya ile sınırlı teması olan, genellikle sesi duyulmayan insanlardır” dendi.

'SOSYAL YARDIM DÜZEYİNDE KALMAMALI'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurumların üzerine sorumluluk düştüğünü ve daha koordineli hareket edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bakım politikaları sadece sosyal yardım düzeyinde ele alınamaz, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler entegre edilmeli, kişiye özel destek planları temel alınmalıdır. Bu çalışmalar masa başında değil, ancak sahada karşılık bulabilir.”

Aileler ilgili kurumlar için şu talepleri sıraladı: "Tüm bakım merkezlerinin bağımsız ve şeffaf denetime açılsın, hak temelli bakım modellerine geçilsin, otizm alanında uzmanlaşmış bakım merkezlerinin açılsın, ailelerin ve STK’ların karar süreçlerine katılsın, personel eğitimlerinin güçlendirilsin, kamera sistemlerinin caydırıcılık ve adli denetim aracı olarak etkin kullanılsın, psikiyatrik destek içeren acil sağlık hizmetleri sağlansın."

Kaynak: Haber Merkezi