Otele Kurşun Yağdırdılar! Korkunç Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Son dönemde artış gösteren silahlı saldırı vakalarının sonuncusu Şanlıurfa'da meydana geldi. Kent merkezindeki Eyyübiye ilçesinin Sarayönü Caddesi'nde bir önceki gün düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, otelin önüne yaklaşan bir minibüsten binaya ateş açıldığı, sonrasında minibüsün olay yerinden uzaklaştığı ve çevrede aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin korkuyla kaçtığı görüldü.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

26 Ağustos Salı günü Sarayönü Caddesi'ndeki bir otelin önüne iki araçla gelen kişiler, otele doğru rastgele ateş ederek olay yerinden uzaklaşmış, olayda otelde hasar oluşmuş, saldırıya ilişkin 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA