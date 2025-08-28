Otele Kurşun Yağdırdılar! Korkunç Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Şanlıurfa'nın merkezindeki bir otele önceki gün düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ortaya çıkan görüntülerde aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin korkuyla kaçtığı görüldü.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde artış gösteren silahlı saldırı vakalarının sonuncusu Şanlıurfa'da meydana geldi. Kent merkezindeki Eyyübiye ilçesinin Sarayönü Caddesi'nde bir önceki gün düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Otele Kurşun Yağdırdılar! Korkunç Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

Görüntülerde, otelin önüne yaklaşan bir minibüsten binaya ateş açıldığı, sonrasında minibüsün olay yerinden uzaklaştığı ve çevrede aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin korkuyla kaçtığı görüldü.

Otele Kurşun Yağdırdılar! Korkunç Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 2

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

26 Ağustos Salı günü Sarayönü Caddesi'ndeki bir otelin önüne iki araçla gelen kişiler, otele doğru rastgele ateş ederek olay yerinden uzaklaşmış, olayda otelde hasar oluşmuş, saldırıya ilişkin 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Çekmeköy’de Kafede Silahlı Saldırı... 1 Ağır YaralıÇekmeköy’de Kafede Silahlı Saldırı... 1 Ağır YaralıGüncel
Konya Karapınar’da Bıçaklı Saldırı: İnşaat Ustası Ağır YaralandıKonya Karapınar’da Bıçaklı Saldırı: İnşaat Ustası Ağır YaralandıYurttan Haberler

Kaynak: AA

Etiketler
Şanlıurfa Saldırı
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Benfica Maçında İpler Gerildi, İki Yıldız İsim Birbirine Girdi İki Yıldız İsim Birbirine Girdi
Sanat Dünyasını Yasa Boğan Haber! Acı Haberi Oğlu Duyurdu: Ünlü Yönetmen Hayatını Kaybetti Ünlü Yönetmen Hayatını Kaybetti
İstanbul'da Kaybolduğu İddia Edilmişti: Belaruslu Başkan Bulundu! Bakın Nereden Çıktı Sırra Kadem Basan Belaruslu Başkanın Nereye Gittiği Ortaya Çıktı!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Facia Anları!Tır, Jandarmayı Uçurdu... Yaralılar Var, Görüntüler Ortaya Çıktı Tır, Jandarmayı Uçurdu, Yaralılar Var! İşte O Anlar...
ÇOK OKUNANLAR
Kader Anı Geldi Çattı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri
Benfica Mağlubiyeti Sonrası Jose Mourinho’yla İpler Kopuyor! Aykut Kocaman Fenerbahçe’nin Başına Mı Getirilecek? Gözler Ali Koç’’ta… İpler Koptu, Efsane İsim Geri Dönüyor
İfşalar Peş Peşe... Melek Mosso İlk Kez Açıkladı: Çocukluğumdan Beri Üç Kez Tacize Uğradım Bir İtiraf Da Ünlü Şarkıcıdan Geldi
Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia! Meral Akşener, Mansur Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce... Akşener, Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce...
Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri Çıldırtan Paylaşım! Kerem Aktürkoğlu Detayı Dikkat Çekti O Hareketi Fenerbahçelileri Çıldırttı