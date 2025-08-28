İstanbul'da Kaybolduğu İddia Edilmişti: Belaruslu Başkan Bulundu! Bakın Nereden Çıktı

Kişisel işleri için Varşova'dan İstanbul'a geldikten sonra kendisinden haber alınamadığı öne sürülen Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Dairesi Başkanı Anatol Kotau'un aynı gün uçakla Trabzon'a gittikten sonra Deniz Hudut kapısından çıkış yaptığı belirtildi.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Kaybolduğu İddia Edilmişti: Belaruslu Başkan Bulundu! Bakın Nereden Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı ve Halkın Krizle Mücadele Yönetimi eski temsilcisi Anatol Kotau, 21 Ağustos'ta ailesi ve iş arkadaşlarına kişisel işleri için Türkiye'ye gideceğini söyleyerek Varşova'dan uçağa bindi. Gün içinde ailesi ve meslektaşlarıyla iletişim halinde olan Kotau, bir süre sonra yanıt vermeyi bıraktı.

TÜRKİYE İLE İLETİŞİME GEÇİLDİ, ARAMALAR BAŞLADI

İstanbul'a gelişinin ardından Anatol Kotau'dan haber alamayan eşi, Belarus yetkililerine haber verdi. Türkiye ile yapılan görüşmelerin ardından Anatol Kotau'un bulunması için çalışma başlatıldı.

TRABZON'DAN ÇIKIŞ YAPMIŞ

Ekipler çalışmaların devamında 21 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'na gelen Kotau'un aynı gün İstanbul-Trabzon uçağında uçuş kaydı bulunduğu ve Trabzon Deniz Hudut kapısından Türkiye'den çıkış yaptığı öğrenildi.

İstanbul’da Neler Oluyor? Rus Yüzücünün Ardından Belaruslu Başkan Da Kayıpİstanbul’da Neler Oluyor? Rus Yüzücünün Ardından Belaruslu Başkan Da KayıpGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul
Son Güncelleme:
Tokat’ta Feci Kaza! Hamile Anne Bebeğini Kaybetti, Kızıyla Yaşam Savaşı Veriyor Tokat’taki Feci Kazada Yürekleri Yakan Kayıp!
Benfica Mağlubiyeti Sonrası Jose Mourinho’yla İpler Kopuyor! Aykut Kocaman Fenerbahçe’nin Başına Mı Getirilecek? Gözler Ali Koç’’ta… İpler Koptu, Efsane İsim Geri Dönüyor
Merve Terim'den Fenerbahçe'ye 'Fatih Terim'li Olay Gönderme Fenerbahçe'ye 'Fatih Terim'li Olay Gönderme
Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri Çıldırtan Paylaşım! Kerem Aktürkoğlu Detayı Dikkat Çekti O Hareketi Fenerbahçelileri Çıldırttı
ÇOK OKUNANLAR
Kader Anı Geldi Çattı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri
Benfica Mağlubiyeti Sonrası Jose Mourinho’yla İpler Kopuyor! Aykut Kocaman Fenerbahçe’nin Başına Mı Getirilecek? Gözler Ali Koç’’ta… İpler Koptu, Efsane İsim Geri Dönüyor
İfşalar Peş Peşe... Melek Mosso İlk Kez Açıkladı: Çocukluğumdan Beri Üç Kez Tacize Uğradım Bir İtiraf Da Ünlü Şarkıcıdan Geldi
Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia! Meral Akşener, Mansur Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce... Akşener, Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce...
Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri Çıldırtan Paylaşım! Kerem Aktürkoğlu Detayı Dikkat Çekti O Hareketi Fenerbahçelileri Çıldırttı