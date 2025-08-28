Tokat’ta Feci Kaza! Hamile Anne Bebeğini Kaybetti, Kızıyla Yaşam Savaşı Veriyor

Tokat’ın Erbaa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yarılardan hamile olan Sema Alp, bebeğini kaybederken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tokat’ın Erbaa ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde, Şehit Polis Birol Yavuz Caddesi üzerinde saat 10.00 civarında yaşanan kazada, şehir merkezine seyir halinde olan Mustafa Konuk’un (55) kullandığı otomobil, İnanç Sokak’a dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen ve Murat Yılmaz’ın (47) kullandığı ticari taksiyle çarpıştı.

Tokat’ta Feci Kaza! Hamile Anne Bebeğini Kaybetti, Kızıyla Yaşam Savaşı Veriyor - Resim : 1

Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsüyle birlikte, takside yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Göktuğ Öztütüncü, otomobildeki 3 yaşındaki Meryem Ahsen Alp ve annesi 31 yaşındaki Sema Alp yaralandı.

Tokat’ta Feci Kaza! Hamile Anne Bebeğini Kaybetti, Kızıyla Yaşam Savaşı Veriyor - Resim : 2

ANNE BEBEĞİNİ KAYBETTİ, DURUMU KRİTİK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dört aylık hamile olduğu öğrenilen Sema Alp’in hastanede bebeğini kaybettiği açıklandı. Durumu ağır olan küçük Meryem ise Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hem anne hem de kızının hayati tehlikesi sürüyor.

Feci kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Tokat Trafik kazası
Son Güncelleme:
Merve Terim'den Fenerbahçe'ye 'Fatih Terim'li Olay Gönderme Fenerbahçe'ye 'Fatih Terim'li Olay Gönderme
Nevşehirli Çiftçi Gözyaşları İçinde İsyan Etti: Motorunu, Arabasını, Evini, Çeyizini Satan Var’ Nevşehirli Çiftçi Gözyaşları İçinde İsyan Etti: Motorunu, Arabasını, Evini, Çeyizini Satan Var’
Beşiktaş’ta Bir Ayrılık Daha! Serdal Adalı 7 Milyon Euroluk Yıldıza Kapıyı Gösterdi Beşiktaş’ta Bir Ayrılık Daha
Benfica Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı! Mourinho Ali Koç’u Yine Es Geçti: Kadıköy’de Fırtına Başladı Mourinho, Ali Koç'u Yine Es Geçti
ÇOK OKUNANLAR
Kader Anı Geldi Çattı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri
Benfica Mağlubiyeti Sonrası Jose Mourinho’yla İpler Kopuyor! Aykut Kocaman Fenerbahçe’nin Başına Mı Getirilecek? Gözler Ali Koç’’ta… İpler Koptu, Efsane İsim Geri Dönüyor
İfşalar Peş Peşe... Melek Mosso İlk Kez Açıkladı: Çocukluğumdan Beri Üç Kez Tacize Uğradım Bir İtiraf Da Ünlü Şarkıcıdan Geldi
Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia! Meral Akşener, Mansur Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce... Akşener, Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce...
Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri Çıldırtan Paylaşım! Kerem Aktürkoğlu Detayı Dikkat Çekti O Hareketi Fenerbahçelileri Çıldırttı