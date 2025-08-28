Tokat’ta Feci Kaza! Hamile Anne Bebeğini Kaybetti, Kızıyla Yaşam Savaşı Veriyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tokat’ın Erbaa ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde, Şehit Polis Birol Yavuz Caddesi üzerinde saat 10.00 civarında yaşanan kazada, şehir merkezine seyir halinde olan Mustafa Konuk’un (55) kullandığı otomobil, İnanç Sokak’a dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen ve Murat Yılmaz’ın (47) kullandığı ticari taksiyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsüyle birlikte, takside yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Göktuğ Öztütüncü, otomobildeki 3 yaşındaki Meryem Ahsen Alp ve annesi 31 yaşındaki Sema Alp yaralandı.

ANNE BEBEĞİNİ KAYBETTİ, DURUMU KRİTİK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dört aylık hamile olduğu öğrenilen Sema Alp’in hastanede bebeğini kaybettiği açıklandı. Durumu ağır olan küçük Meryem ise Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hem anne hem de kızının hayati tehlikesi sürüyor.

Feci kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA