Kuzey Marmara Otoyolu'nda Facia Anları!Tır, Jandarmayı Uçurdu... Yaralılar Var, Görüntüler Ortaya Çıktı

Çekmeköy’de Kuzey Marmara Otoyolu’nda kontrolden çıkan bir tır, jandarma aracına çarparak sulama kanalına düşürdü. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada 2 jandarma personeli dahil 5 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli gişelerinde meydana gelen korkunç kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Saat 11.30 sıralarında gerçekleşen olayda, 34 R 0717 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce gişelere, ardından kontrol noktasında bekleyen jandarma aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle jandarma aracı yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Facia Anları!Tır, Jandarmayı Uçurdu... Yaralılar Var, Görüntüler Ortaya Çıktı - Resim : 1

5 KİŞİ YARALANDI, İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, jandarma aracında bulunan 2 personel, tırdaki 2 şoför ve bölgedeki bir vatandaş olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sulama kanalına düşen jandarma aracı, çekici yardımıyla çıkarılırken, polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Facia Anları!Tır, Jandarmayı Uçurdu... Yaralılar Var, Görüntüler Ortaya Çıktı - Resim : 2

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, tırın gişelere yaklaşırken kontrolden çıktığı, hızla gişelere çarptığı ve ardından jandarma aracına vurduğu net bir şekilde görülüyor. Kazanın nedeni henüz tam olarak belirlenemedi.

Kaynak: İHA

