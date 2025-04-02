Osmaniye'yi Sağanak Vurdu

Osmaniye'de etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Sağanak yağış sonrasında sokaklar göle döndü.

Osmaniye'yi Sağanak Vurdu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

İlçede sabah başlayan yağış, öğle saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklardaki araçlar mahsur kaldı.

Trafikte aksamaya yol açan yağışta bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri, mahallelerde biriken suyun tahliyesi ve araçların çekilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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